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        Polisten kaçmak isterken 12 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisi, yaralandı

        DİYARBAKIR'da hırsızlık şüphelisi polisin takibi sırasında yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayıp, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:29 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:35
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        Polisten kaçmak isterken 12 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisi, yaralandı
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        DİYARBAKIR'da hırsızlık şüphelisi polisin takibi sırasında yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayıp, yaralandı. Tedavisi sonrası tutuklanan şüphelinin, 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi. Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçan şüpheli, girdiği metruk binada çembere alındı. Şüpheli, yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı. Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

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