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        Tomruk yüklü TIR'ın altında kalan yaya öldü

        DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken tomruk yüklü TIR'ın altında kalıp, sürüklenen Mehmet Halit Arslan (87), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:47 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:50
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        Tomruk yüklü TIR'ın altında kalan yaya öldü
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        DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken tomruk yüklü TIR'ın altında kalıp, sürüklenen Mehmet Halit Arslan (87), hayatını kaybetti. TIR şoförü, gözaltına alındı.

        Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Tesisler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AHZ 231 plakalı tomruk yüklü TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Halit Arslan'a çarptı. Arslan, TIR'ın altında kalıp, yaklaşık 14 metre sürüklendi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Halit Arslan’ın cansız bendeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, TIR şoförü ise gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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