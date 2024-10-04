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        Armut toplarken yorgunun merminin isabet ettiği kadın, yaralandı

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bağda armut toplayan İpek Baykuşak (43), yakınlardan ateşlendiği tahmin edilen tabancadan çıkan yorgun mermiyle yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 20:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:40
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        Armut toplarken yorgunun merminin isabet ettiği kadın, yaralandı
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        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bağda armut toplayan İpek Baykuşak (43), yakınlardan ateşlendiği tahmin edilen tabancadan çıkan yorgun mermiyle yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Silvan ilçesi kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bağda armut toplayan İpek Baykuşak, yakınlarda ateşlendiği tahmin edilen tabancadan çıkan yorgun merminin vücuduna isabet etmesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baykuşak, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baykuşak’ın tedavisi sürerken, silahı ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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