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        Hilal'in katili saklandığı barakada yakalandı

        DİYARBAKIR'da, dini nikahla yaşadığı Hilal Kar'ı (33), ayrıldıktan bir yıl sonra tabancayla başından vurup öldüren Mehmet Demirhan, saklandığı barakada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 06.10.2024 - 09:50
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        Hilal'in katili saklandığı barakada yakalandı
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        DİYARBAKIR'da, dini nikahla yaşadığı Hilal Kar'ı (33), ayrıldıktan bir yıl sonra tabancayla başından vurup öldüren Mehmet Demirhan, saklandığı barakada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Demirhan'ın olaydan sonra kaçışı ve yakalanma anları da kameraya yansıdı.

        Olay, 23 Haziran'da Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Demirhan, 6 yıl dini nikahla yaşadığı 1 çocuk annesi Hilal Kar'ı, ayrıldıktan 1 yıl sonra sokakta yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla vurdu. Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Demirhan kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hilal Kar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hilal Kar, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KİMLİK ÇIKMADI, KOLUNDAKİ DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli Mehmet Demirhan’ın, Sur ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti. Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi. Kaldığı barakayı saptayan ekipler, düzenledikleri operasyonla Mehmet Demirhan’ı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan Demirhan’ın kolundaki dövmelerden o olduğu anlaşıldı.

        Mehmet Demirhan'ın emniyetteki işlemleri devam ederken, olaydan sonra kaçışı, bisiklet kullanırken ve yakalanma anları da kameraya yansıdı. Demirhan'ın olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi. DHA)

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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