Narin Güran cinayetinde ilk duruşma, 7 Kasım'da; 4 sanık hakim karşısına çıkacak

DİYARBAKIR'da öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 4 sanıklı davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görülecek.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.