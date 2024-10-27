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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Çakmak' operasyonu: 10 tutuklama

        DİYARBAKIR'da farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Çakmak' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:10
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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Çakmak' operasyonu: 10 tutuklama
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        DİYARBAKIR'da farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik düzenlenen ‘Çakmak’ adı verilen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, farklı tarihlerde kasaptan et, şehirlerarası yolcu otobüsündeki yolcudan, bir iş yerinden ve sokakta bir kişinin çantasından cep telefonu, tekerlekli sandalye ve kamyonun lastiklerini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin belirlenen adreslerine ‘Çakmak’ adı verilen operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramalarda ele geçirilen tekerlekli sandalye sahibine teslim edilirken, kasaptan et çalan şüphelilerin arkadaşlarıyla mangal yaptığı belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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