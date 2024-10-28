Diyarbakır'da seyir halindeki kağıt yüklü TIR, yandı; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Kağıtlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen atık kağıt yüklü 48 ALY 492 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dorse kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, aracı yolun sağında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

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