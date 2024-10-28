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        Diyarbakır'da seyir halindeki kağıt yüklü TIR, yandı; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde atık kağıt yüklü TIR, seyir halindeyken alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:50
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        Diyarbakır'da seyir halindeki kağıt yüklü TIR, yandı; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde atık kağıt yüklü TIR, seyir halindeyken alev alarak yandı. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

        Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Kağıtlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen atık kağıt yüklü 48 ALY 492 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dorse kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, aracı yolun sağında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

        Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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