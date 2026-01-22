Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

        Diyarbakır Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması ile çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi faaliyetlerin 23-26 Ocak tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması ile çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi faaliyetlerin 23-26 Ocak tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak Pazar günü merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen miting ile ilgili son dönemde Türkiye ve sınır dışında gelişen olaylar ve bunların kente olası etkileri de dikkate alınarak ayrıntılı değerlendirme yapıldığı belirtildi.

        Değerlendirme sonucu söz konusu mitingin bahane edilerek mitingin yapılacağı tarih öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması amacıyla Diyarbakır mülki sınırları içerisinde 23 Ocak Cuma saat 00.01'den başlayarak 26 Ocak Pazartesi saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem, dış ilçelerden 25 Ocak'ta yapılmak istenen mitinge katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur mitinge katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, geçişleri, çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/a, b ve c maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 4 günlük 'eylem' yasağı
        Diyarbakır'da 4 günlük 'eylem' yasağı
        Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
        Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
        Meteorolojiden 6 il için kar yağışı uyarısı
        Meteorolojiden 6 il için kar yağışı uyarısı
        Türk Kızılay Sur Şubesinden iş geliştirme ve girişimcilik eğitimi
        Türk Kızılay Sur Şubesinden iş geliştirme ve girişimcilik eğitimi
        Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
        Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
        Diyarbakır esnafı "Gaffar Baba"nın hatırasını iş yerlerinde yaşatıyor
        Diyarbakır esnafı "Gaffar Baba"nın hatırasını iş yerlerinde yaşatıyor