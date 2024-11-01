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        Narin'in cesedinin taşındığı otomobilde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı

        DİYARBAKIR'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın otomobilinde yapılan jandarma aramasının görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:25 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:30
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        Narin'in cesedinin taşındığı otomobilde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı
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        DİYARBAKIR'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın otomobilinde yapılan jandarma aramasının görüntüleri ortaya çıktı.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında, çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

        Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        EKİPLER DELİL TOPLADI

        İfadesinde; Narin'in cansız bedenini otomobilin arka koltuk tarafında aşağıya bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın aracında jandarma kriminal ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemenin görüntüleri ortaya çıktı. Ekipler, incelemede hem aracın içerisinde hem de bagaj kısmında delil topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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