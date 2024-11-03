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        Ehliyet sınavında adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'da polisin operasyonunda, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (E-MTSK) sınavına girenlere en az 20 bin lira karşılığında kopya düzeneği temin ettiği belirlenen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:05
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        Ehliyet sınavında adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR'da polisin operasyonunda, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (E-MTSK) sınavına girenlere en az 20 bin lira karşılığında kopya düzeneği temin ettiği belirlenen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bismil ilçesinde Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1 Kasım günü 18.00'de yapılan E-MTSK sınavı öncesi, okul çevresinde ‘Cımbız’ adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 ayrı araç başında telefon ve kulaklık alışverişi yapan M.N. (32), M.A.T. (33), B.N. (24), M.A (20)., C.K. (19) ve F.N. (20) gözaltına alındı. Ehliyet sınavına girmek isteyenlere en az 20 bin lira karşılığında kopya düzeneği hazırladıkları belirlenen şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 9 kulaklık, 5 bin 695 lira, 4 kopya düzeneği ve 3 kopya düzeneği için kullanılan iç çamaşırı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.N., M.A.T., ve B.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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