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        Sivas'ta kemik erimesi hastası 3 kardeşten Mehmet Hadi yaşamını yitirdi

        DİYARBAKIR'da kemik erimesi nedeniyle doğuştan engelli olan ve Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği, annelerinin sırtında 4 kat taşıyıp hava aldırmak için dışarı çıkardığı 3 kardeşten Mehmet Hadi (24), nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:40
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        Sivas'ta kemik erimesi hastası 3 kardeşten Mehmet Hadi yaşamını yitirdi
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        DİYARBAKIR'da kemik erimesi nedeniyle doğuştan engelli olan ve Demirören Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği, annelerinin sırtında 4 kat taşıyıp hava aldırmak için dışarı çıkardığı 3 kardeşten Mehmet Hadi (24), nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

        Bismil ilçesi Fırat Mahallesi’nde 5 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan ve kemik erimesi nedeniyle doğuştan engelli olan Mahmut (28), Mehmet Hadi ve Ömer Faruk Şenses (21) kardeşlerin yaşamını, 17 Ekim’de DHA, haberleştirerek gündeme getirmişti. Asansör olmayan binada oturdukları 4’üncü kattaki dairelerinden, hava almak için her gün anneleri Sultan Şenses’in sırtında dışarı çıkarılan kardeşlerden Mehmet Hadi Şenses, sabah saatlerinde nefes almakta zorluk çekince yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Şenses’in yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Hadi Şenses’in cenazesi, otopsinin ardından Çınar ilçesi Kırsal Aktepe Mahallesi’nde toprağa verilecek.

        'BİR GÜN EVDEN ÇIKMASAM HASTA OLUYORUM'

        DHA'nın röportaj yaptığı Şenses, "Lise mezunuyum. Annem beni okuttu. Bu halime de şükrediyorum. Allah vergisidir. Sürekli Arka Sokaklar dizisini izliyorum. Bugüne kadar hiçbir bölümünü kaçırmadık. Arka Sokaklar dizisindeki ekiple tanışmak, onlarla sohbet etmek istiyorum. Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan ile tanışmak, çay içmek istiyorum. Galatasaray ve Amedspor’u tutuyorum. Onlara merhaba demek en büyük hayalimdir. Annem bizi 4’üncü kattan aşağı indiriyor ve arkadaşlarımın yanına ara sıra da berbere gidiyorum, annem benimle geliyor. Eve de geldiğim zaman yine annem beni sırtına alıp 4 kat yukarı getiriyor. Günlük hayatım da böyle geçiyor. Asansörümüz olursa hem benim için hem de annem için rahatlık olur. Asansörümüz olursa arkadaşlarımızla daha fazla vakit ve parklarda daha uzun süre zaman geçireceğiz. Annemin sırtında gidip gelmek, ona da yük olmak çok zor. Benim ve kardeşlerimin hastalığı kemik erimesi. Tedavi olmak istiyorum. Arkadaşlarımla futbol ve voleybol oynamak istiyorum. Boş zamanlarımızda evde telefonla oynuyoruz. Ara sıra hikaye okuyoruz, televizyon izliyoruz. Başka türlü evde zaman geçirmek çok zor. Ben bir gün evden çıkmasam o gün hasta oluyorum" demişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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