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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (8)

        SALİMGÜRAN'IN EŞİ MELEK: ENES, O GÜN BİZE GELMEDİDuruşmada tanık olarak Narin'in amcası Salim Güran'ın eşi Melek Güran, olay gününü anlatarak, "Saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:50
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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (8)
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        SALİMGÜRAN'IN EŞİ MELEK: ENES, O GÜN BİZE GELMEDİ

        Duruşmada tanık olarak Narin'in amcası Salim Güran'ın eşi Melek Güran, olay gününü anlatarak, "Saat 12.00'de çarşıya çıktık, 14.00'te eve geldik. Eşim 'Acıkmışım, bana bir şeyler hazırla' dedi. Kızlar da kıyafetlerini deniyordu. Sonra biraz uyudu. 15.30 gibi çıktı. Tarlaya gitti. Enes, o gün bize gelmedi. Kızlarım da evdeydi. Ben de çıkmadım. Eşimin yönlendirmelerine şahit olmadım. 1 hafta boyunca eşim sürekli aramalardaydı. Nevzat ile eşimin arası araba meselesi nedeniyle kötüydü. Bu süre zarfında Salim'den şüphelenmedim" dedi.

        'NARİN'İ CESEDİ KİM GÖTÜRMÜŞSE, O ÖLDÜRMÜŞTÜR'

        Salim Güran'ın kaçta evden çıktığını hatırlamadığını söyleyen Melek Güran, "Olay günü Nevzat'ı görmedim. Yüksel bize geldi, düğünden bahsediyordu. Benim telefonum yok. Eltilerimle Salim'in telefonundan ben konuşuyordum. Narin'i, cesedi kim götürmüşse, o öldürmüştür. Narin, 16 Temmuz'da Salim'in kullandığı araca bindi. Nişan vardı, düğüne gittik. Narin'i, o öldürmüş olamaz' diye konuştu.

        BİRSEN GÜRAN: SALİM AĞABEY BİZİ YÖNLENDİRMEDİ

        Maşallah Güran'ın kızı Birsen Güran da şunları anlattı:

        "Savcılıkta verdiğim 'Salim bizi yönlendirdi' dediğim şeyleri söylemedim, yanlış anladım. Bana ifadem okutmadan imzalandı diye öyle gelişti. Salim ağabey beni yönlendirmedi. Kendimi yanlış ifade ettiğim için ilk mahkemede öğrendim onu. 14.40'ta Narin bize geldi. Annem halamla konuşuyordu. Mahalledekiler, Narin'i '18'de gördük' dedikleri için 17.40'ta Narin’i gördüğümü söyledim. Salim ağabeyle karşılaşırken bana 'Birsen hangi saatte gördüysen söyle ki devletimiz bir an önce bulsun Narin'i dedi. O günden sonra hiç Salim ağabeyi görmedim. Zaten sürekli jandarmayla birlikteydi. Misafirlerimiz de çok olduğu için onlarla ilgileniyordum. Narin'in bulunduğu gün, askerler yukarı çıkmamıza izin vermedi. Yukarı çıkarken askerler, Yüksel'e 'Başın sağ olsun' dedikten sonra bayıldı, ambulansa aldılar. O sırada Yasemin Hanım bize 'Siz konuşsaydınız böyle bir şey olmazdı' dedi. Ben de 'Sanki bir şey biliyoruz da o yüzden konuşmuyoruz. Sen biliyorsan, sen konuş' dedim. Ondan sonra kardeşim bizi aşağı götürdü. Sürekli karakola gidip geldiğimiz için; herkes herkese şüpheyle baktığı için böyle söylemiş olabilir" dedi. Daha sonra duruşmaya 2 saat ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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