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        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün

        DİYARBAKIR'daöldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran'ın (8) cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:35
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        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün
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        DİYARBAKIR'daöldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran'ın (8) cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde sürüyor. Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, bugünkü duruşmada izlenecek.

        Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 7 Kasım'da saat 09.00'da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmada önce Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran'ın ifadeleri alındı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin'in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Daha sonra da Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi.

        DÜN TANIKLAR DİNLENDİ

        Duruşmanın dünkü ikinci gününde tanıklar Baran Güran, Osman Güran, Muhammed Kaya, Maşallah Güran, 18 yaş altındaki tanıklar M.E.G., A.K., G.G. ve M.G. ile Melek Güran, Birsen Güran, Hediye Güran, Mehmet Selim Atasoy, Yasemin Gül, Vecdi Bahtiyar, Barış Güran, Ali Rıza Güran, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Yusuf Kaya, Erhan Güran, Rojin Güran, Dilek Güran, Nesrin Güran ve Remziye Çabaş dinlendi.

        BABA EN ÖNEMLİ DELİL DEMİŞTİ

        3'üncü günde duruşma, saat 10.00'da başladı. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi. Güran ailesinin tanık ve yakınları, adliyeye toplu şekilde alındı. Güran ailesinden 9 kişi, tanık olarak dinlenecek. Diğer yandan ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören ve Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Hazırlanan görüntüler, bugünkü duruşmada izlenecek. Baba Arif Güran, cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.

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