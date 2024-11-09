Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün

DİYARBAKIR'daöldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran'ın (8) cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde sürüyor. Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, bugünkü duruşmada izlenecek.

Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 7 Kasım'da saat 09.00'da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmada önce Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran'ın ifadeleri alındı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin'in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Daha sonra da Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi.