        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında çalışmalara bir gün ara verildi

        Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinde çalışmalara yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:54
        Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında çalışmalara bir gün ara verildi
        Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinde çalışmalara yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıkların değerlendirildiği ifade edildi.


        Bu nedenle il genelinde hizmet veren özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca çocuğu kreş ve gündüz bakımevlerine giden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

