Yangında baba ve 2 çocuğu dumanların arasında kaldı; o anlar kamerada

DİYARBAKIR’da 3 katlı binada çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenerek yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159’uncu Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması sonucu öğleden sonra yangın çıktı. Dumanlar, kısa sürede binayı sardı. Bu sırada 3’üncü kattaki dairede Özkan A., (44) dumandan etkilenmemek için kızları Tuana (11) ile Elifsu’yu (7) alıp balkona çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.