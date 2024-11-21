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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Diyarbakır'da 'Öğretmen Akademileri Açılış Programı'na katıldı

        MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Diyarbakır'da düzenlenen 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmen Akademileri Açılış Programı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:40
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Diyarbakır'da 'Öğretmen Akademileri Açılış Programı'na katıldı
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        MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Diyarbakır’da düzenlenen 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmen Akademileri Açılış Programı’na katıldı.

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat uygulama ve araştırma Merkezi'nde düzenlenen, 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmen Akademileri Açılış Programı’na katıldı. Programa Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler ile öğretmenler de katıldı. Program, sinevizyon gösteriminin ardından Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen müzik dinletisiyle devam etti. Burada konuşan Yelkenci, “Öğretmen akademilerinin amacı nedir? Öğretmenlerin alışkanlıklarının oluştuğu, kendi çevresinin dışına çıkarıp ruhu olan mekanlarda, derinliği ve zenginliği koca evren olan insanlarla temas edip karşılıklı beslenmelerini sağlamaktır. Sadece bizim değil buralarda bu konuları anlatacak insanların ihtiyaçları da var. Çünkü birileriyle paylaşmak durumundalar. Karşılıklı bir beslenmeden bahsediyoruz. Bizim okuduklarımızı, beslendiklerimizi mesleğimizle ilişkisini kurmaya başladığımız anda düşüncede, duyguda ve eylemde bir bütünsellik oluşturmuş oluyoruz. Bu çok önemlidir” dedi.

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