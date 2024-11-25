Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü, trafik önlem amaçlı durduruldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen 7 katlı binanın, güvenlik önlemleri alınarak yıkımı gerçekleştirildi. Binanın bir bölümü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle etrafı toz bulutu kaplarken, kara yolu ise bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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