Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü, trafik önlem amaçlı durduruldu

        DİYARBAKIR'da, depremde ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü, trafik önlem amaçlı durduruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da, depremde ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen 7 katlı binanın, güvenlik önlemleri alınarak yıkımı gerçekleştirildi. Binanın bir bölümü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle etrafı toz bulutu kaplarken, kara yolu ise bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        HAK-İŞ Diyarbakır Şubesinden "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Müc...
        HAK-İŞ Diyarbakır Şubesinden "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Müc...
        Diyarbakır'ın 5 ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Diyarbakır'ın 5 ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Diyarbakır'daki kazada ölü sayısı 4'e çıktı (2)
        Diyarbakır'daki kazada ölü sayısı 4'e çıktı (2)
        Diyarbakır'da Kabaklı Göleti'nde binlerce kuşun bir arada uçuşu kamerada
        Diyarbakır'da Kabaklı Göleti'nde binlerce kuşun bir arada uçuşu kamerada
        Diyarbakır'da kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi
        Diyarbakır'da kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, öğretmeni sayesinde başarıya uzanan yaşam öykü...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, öğretmeni sayesinde başarıya uzanan yaşam öykü...