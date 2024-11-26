Diyarbakır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)

Yağışların hafif sağanak ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır’da, öğleden sonra kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı.

KENTMERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

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