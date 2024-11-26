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        Diyarbakır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)

        KENTMERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDUDiyarbakır'da, öğleden sonra kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:50
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        Diyarbakır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
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        KENTMERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

        Diyarbakır’da, öğleden sonra kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Yağışların hafif sağanak ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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