Diyarbakır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
KENTMERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDUDiyarbakır'da, öğleden sonra kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.
KENTMERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU
Diyarbakır’da, öğleden sonra kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yağışların hafif sağanak ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.
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