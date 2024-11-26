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        Diyarbakır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı (3)

        SİLVAN'DA12 KIRSAL MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDIDiyarbakır'ın Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 12 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:02 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:05
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        Diyarbakır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı (3)
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        SİLVAN’DA12 KIRSAL MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 12 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

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