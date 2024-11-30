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        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonları: 6 tutuklama

        DİYARBAKIR merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 09:29 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:35
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        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonları: 6 tutuklama
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        DİYARBAKIR merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Yasa dışı bahis çetesine yönelik yapılan operasyonda ise 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ile ilgili çalışmalar yapıldı. Diyarbakır merkezli Adana ve Mersin’de dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

        Aynı hafta içerisinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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