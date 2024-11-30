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        Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK: 3- 2

        STAT:DiyarbakırHAKEMLER: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Yusuf SusuzAMED SPORTİF FAALİYETLER: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar, Veli Çetin Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Serkan Odabaşoğlu, (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:10
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        Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK: 3- 2
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        STAT:Diyarbakır

        HAKEMLER: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Yusuf Susuz

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar, Veli Çetin Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Serkan Odabaşoğlu, (Dk.71 Yakal Taylan) Yılmaz Ceylan, (Dk.85 Batuhan Tur), Lourenço, (Dk. 85 Mehmet Yeşil) Adama Traore,(Dk. 46 Can Davas) Gradel, Assombalonga ( Dk. 71 Oktay Aydın)

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Philip Gameli, Birkan Yılmaz, Kaan Kanak, Armin Hodzic, Oğuz Gürbulak,(72 Enes Kiprit) Efe Taylan Altunkara,(Dk.46 Demba Diallo) Daniel Ramirez Fernandez, Moryke Fofana, Okyere Wriedt.

        GOL: Dk. 15 Yılmaz Ceylan, Dk. 45+1 Assombalonga Dk. 55 Lourenço(Amedspor) Dk.54, 64 Okyere Wriedt (Manisa FK)

        SARI KARTLAR: Dk.58 Serkan Odabaşoğlu Dk. 90+2 Oktay Aydın, Dk 90+5 Yakal Taylan (Amedspor) Dk. 65 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

        AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 14’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’nü 3 - 2 mağlup etti.

        Evinde Manisa FK’’yı konuk eden Amedspor’un, karşılaşmanın 15’inci dakikasında sol kanattan geliştirdiği atağında Gradel, son çizgiye indi ve orta açtı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Yılmaz Ceylan sol ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi, Amedspor 1-0 öne geçti.

        Dk. 30’da Amedsporlu Lourenço, rakip ceza alanı içerisinde sakatlanarak kendine yere bıraktı ve sağlık ekipleri müdahale etti. Lourenço'nun tedavisi saha kenarında tamamlandı, daha sonra oyun alanına geri döndü.

        Dk. 45+1’de sol kanattan gelişen Amedspor atağında yapılan ortada topla buluşan Assombalonga, kafayla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. İlk yarı, bu skorla sona erdi.

        İkinci yarı, Manisaspor’da Efe Taylan Altunkara’nın yerine Demba Diallo, Amedspor’da ise Adama Traore yerine Doğan Can Davas değişikliği yapılarak başladı.

        Manisa FK'de Dk. 54’te sol kanattan buluşan Fofana ceza sahası iöerisinde orta açtı. Wriedth topu ağlara gönderdi ve fark 1'e indi.

        Dk. 55'te topla buluşan Amedsporlu Lourenço, sol ayağıyla yaptığı plaseyle topu doksana attı ve fark yine 2'ye yükseldi.

        Dk. 64’te sağ kanatta gelişen atakta Manisa FK’lı Wriedth, sol ayağıyla dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve fark tekrar 1'e indi, skor 3-2 oldu.

        Dk. 71’de Amedsporlu Assombalonga’nın yerine Oktay Aydın, Serkan Odabaşoğlu’nun yerine ise Yakal Taylan oyuna girdi. Dakika 86’da Yılmaz Ceylan yerine Batuhan Tur, Lourenço’nun yerine ise Mehmet Yeşil dahil oldu.

        90 dakikanın sonuna 6 dakika uzatma verildi. 90 +2'de Amedsporlu Oktay Aydın, Wriedt'e yaptığı sert müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

        Karşılaşmanın sonunda Amedspor, Manisa FK’yı 3-2 yenerek puanını 21’e yükseltti.

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