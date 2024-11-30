Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK: 3- 2

STAT:Diyarbakır

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Yusuf Susuz

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar, Veli Çetin Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Serkan Odabaşoğlu, (Dk.71 Yakal Taylan) Yılmaz Ceylan, (Dk.85 Batuhan Tur), Lourenço, (Dk. 85 Mehmet Yeşil) Adama Traore,(Dk. 46 Can Davas) Gradel, Assombalonga ( Dk. 71 Oktay Aydın)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Philip Gameli, Birkan Yılmaz, Kaan Kanak, Armin Hodzic, Oğuz Gürbulak,(72 Enes Kiprit) Efe Taylan Altunkara,(Dk.46 Demba Diallo) Daniel Ramirez Fernandez, Moryke Fofana, Okyere Wriedt.

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 14’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’nü 3 - 2 mağlup etti.

Dk. 30’da Amedsporlu Lourenço, rakip ceza alanı içerisinde sakatlanarak kendine yere bıraktı ve sağlık ekipleri müdahale etti. Lourenço'nun tedavisi saha kenarında tamamlandı, daha sonra oyun alanına geri döndü.

Evinde Manisa FK’’yı konuk eden Amedspor’un, karşılaşmanın 15’inci dakikasında sol kanattan geliştirdiği atağında Gradel, son çizgiye indi ve orta açtı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Yılmaz Ceylan sol ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi, Amedspor 1-0 öne geçti.

İkinci yarı, Manisaspor’da Efe Taylan Altunkara’nın yerine Demba Diallo, Amedspor’da ise Adama Traore yerine Doğan Can Davas değişikliği yapılarak başladı.

Dk. 45+1’de sol kanattan gelişen Amedspor atağında yapılan ortada topla buluşan Assombalonga, kafayla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. İlk yarı, bu skorla sona erdi.

Dk. 55'te topla buluşan Amedsporlu Lourenço, sol ayağıyla yaptığı plaseyle topu doksana attı ve fark yine 2'ye yükseldi.

Dk. 64’te sağ kanatta gelişen atakta Manisa FK’lı Wriedth, sol ayağıyla dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve fark tekrar 1'e indi, skor 3-2 oldu.

Dk. 71’de Amedsporlu Assombalonga’nın yerine Oktay Aydın, Serkan Odabaşoğlu’nun yerine ise Yakal Taylan oyuna girdi. Dakika 86’da Yılmaz Ceylan yerine Batuhan Tur, Lourenço’nun yerine ise Mehmet Yeşil dahil oldu.