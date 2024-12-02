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        Diyarbakır'da 2 aile arasında taşlı, sopalı arazi kavga: 10 yaralı

        DİYARBAKIR'ınÇınar ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:40
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        Diyarbakır'da 2 aile arasında taşlı, sopalı arazi kavga: 10 yaralı
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        DİYARBAKIR’ınÇınar ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

        Olay, Çınar ilçesi kırsal Alancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Solmaz ve Çetiner aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ailelerden 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bazı şüpheliler ifadelerinin alınması için karakola götürülürken, köye giriş ve çıkışlarda jandarma ekiplerince önlemler alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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