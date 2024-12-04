İnşaatın 13'üncü katından düşen işçi, toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Engin Gündüz, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Gündüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gündüz'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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