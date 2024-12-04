Amed Sportif Faaliyetler - Adana 01 Futbol Kulübü: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler, Adana 01 Futbol Kulübü’nü konuk etti. Seyrantepe 2 No’lu Çim Sahada oynanan karşılaşmada 90 dakikada gol çıkmayınca, maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 90+5’inci dakikada Amedspor, Lovric’ib penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Amedspor bu sonuçla adını bir üst tura yazarken, Adana 01 Futbol Kulübü ise kupaya veda etti.

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