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        Amed Sportif Faaliyetler - Adana 01 Futbol Kulübü: 1-0

        STAT:Seyrantepe 2 No'lu Çim sahaHAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Kürşathan Akın, Çağrı YıldırımAmed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Çekdar Orhan,(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:25 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:30
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        Amed Sportif Faaliyetler - Adana 01 Futbol Kulübü: 1-0
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        STAT:Seyrantepe 2 No’lu Çim saha

        HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Kürşathan Akın, Çağrı Yıldırım

        Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Çekdar Orhan,(Dk. 66 Traore) Sinan Kurt,(Dk. 111 Civan Süer) Mehmet Yeşil, (Dk. 101 Veli Çetin) Doğan Can Davas,(Dk. 118 Diyar Erdoğan) Alaettin Batuhan Tur, Alberk Koç, Nkoulou, Oktay Aydın,(Dk. 66 Cassubie) Erkan Sasa,( Dk. 66 Lovric) Yakal Taylan

        Adana 01 FK: Muharrem Tunay Meral, Hakan Özkan, (Dk. 118 Fatih Özkan) Yiğit Demir, Fatih Somuncu, Yasin Kargı,(Dk. 91 Ahmet Ülük) Samed Ali Kaya,(Dk. 77 Berat Ali Genç) Özkan Yıldırım, Ali Akkuş,(Dk. 111Mehmer Eren Sıngın) Selim Ilgaz, (Dk.59 Mehmet Mustafa Yıldızaç) Alper Kadir Duruk,(Dk.91 İsmail Erdoğan) Mehmet Alp Kurt

        GOL: Dk.95 Lovric (Amedspor)

        Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler, Adana 01 Futbol Kulübü’nü konuk etti. Seyrantepe 2 No’lu Çim Sahada oynanan karşılaşmada 90 dakikada gol çıkmayınca, maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 90+5’inci dakikada Amedspor, Lovric’ib penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Amedspor bu sonuçla adını bir üst tura yazarken, Adana 01 Futbol Kulübü ise kupaya veda etti.

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        Galeri
        Galeri

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