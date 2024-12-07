Mahsun Kırmızıgül, annesinin cenazesine katıldı

SANATÇIMahsun Kırmızıgül, Diyarbakır'da annesi Faike Arık'ın (99) cenazesine katıldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı. Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi. Arık'ın cenazesi, burada kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Hani ilçesi kırsal Veziri Mahallesi'ne götürüldü.