Diyarbakır'da, kopan elektrik teline temas eden köpek öldü

Olay, Bismil ilçesi Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; direkten kopup düşen elektrik teline temas eden köpek, akıma kapılıp öldü. Çevredekilerin enerji şirketi yetkililerine haber verdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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