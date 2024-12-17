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        Diyarbakır'da, kopan elektrik teline temas eden köpek öldü

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kopan elektrik direğine temas eden köpek öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:20
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        Diyarbakır'da, kopan elektrik teline temas eden köpek öldü
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kopan elektrik direğine temas eden köpek öldü.

        Olay, Bismil ilçesi Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; direkten kopup düşen elektrik teline temas eden köpek, akıma kapılıp öldü. Çevredekilerin enerji şirketi yetkililerine haber verdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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