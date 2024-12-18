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        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

        DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:55
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        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
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        DİYARBAKIR’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

        Diyarbakır'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi. Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleştirildi. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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