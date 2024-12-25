Otomobilin, park halindeki araca çarpıp kaldırıma çıktığı kaza kamerada
DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı.
DİYARBAKIR’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Ofis Semti Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi. H.K.’nin (35) kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki kiralık olduğu öğrenilen otomobile çapıp, kaldırıma çıktı. Kazada H.K. yaralandı. H.K., özel araçla hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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