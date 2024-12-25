Otomobilin, park halindeki araca çarpıp kaldırıma çıktığı kaza kamerada

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Ofis Semti Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi. H.K.’nin (35) kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki kiralık olduğu öğrenilen otomobile çapıp, kaldırıma çıktı. Kazada H.K. yaralandı. H.K., özel araçla hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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