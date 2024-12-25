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        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere dayanışma konseri

        DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde 1941 gündür evlat nöbeti tutan ailelere destek vermek için tasavvuf müziği yapan Grup Tillo tarafından dayanışma konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:25
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        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere dayanışma konseri
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        DİYARBAKIR’da, HDP İl Başkanlığı önünde 1941 gündür evlat nöbeti tutan ailelere destek vermek için tasavvuf müziği yapan Grup Tillo tarafından dayanışma konseri düzenlendi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 380 ailenin katılımı ile 1941 gündür dönüşümlü olarak süren nöbette, şu ana kadar 57 aile evladına kavuştu. Tasavvuf müziği yapan Grup Tillo tarafından, ailelere destek vermek amacıyla dayanışma konseri düzenlendi. Mustafa Kadar, Celal İnan ve Veysi Atadan’dan oluşan Grup Tillo solistleri, ilahi ve kardeşlik türküleriyle ailelere şarkılar söyledi. Konsere Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Memur- Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir ve bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        ‘DUALARIMIZ HEP SİZİNLEDİR’

        Grup Tillo adına açıklama yapan solist Mustafa Kadar, evlat nöbeti tutan ailelerin yanlarında olduklarını ifade ederek, “Bu ablalarımızı ve bu davayı ilk gününden bugüne kadar yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine, onlarla beraber olan tüm kadrolara canıgönülden teşekkür ediyoruz ve bizler de diyoruz ki yanlarında olamadığımız zamanlar bile yürekten bütün kalbimizle sizlerin yanında olduk. Dualarımız her zaman sizinledir. İnşallah en kısa zamanda bu ablalarımızın çocukları ve diğer bütün çocuklarımız da inşallah inerler, bütün aileler çocuklarına kavuşur ve bir daha böyle acılar yaşamayız” dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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