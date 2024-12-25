Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere dayanışma konseri

DİYARBAKIR’da, HDP İl Başkanlığı önünde 1941 gündür evlat nöbeti tutan ailelere destek vermek için tasavvuf müziği yapan Grup Tillo tarafından dayanışma konseri düzenlendi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 380 ailenin katılımı ile 1941 gündür dönüşümlü olarak süren nöbette, şu ana kadar 57 aile evladına kavuştu. Tasavvuf müziği yapan Grup Tillo tarafından, ailelere destek vermek amacıyla dayanışma konseri düzenlendi. Mustafa Kadar, Celal İnan ve Veysi Atadan’dan oluşan Grup Tillo solistleri, ilahi ve kardeşlik türküleriyle ailelere şarkılar söyledi. Konsere Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Memur- Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir ve bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.