Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 2'nci gün (7)

‘YAKLAŞIK39 TANIK DİNLENDİ, 25'İ GÜRAN AİLESİNİN BİREYLERİDİR’

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın savunmasının ardından, diğer avukatı Adnan Ataş savunma yaptı. Ataş, “Sadece müvekkilimle ilgili ithamlar yok. Dara-2 görüntüleri 19 gün sonra incelenmedi. Aynı zamanda 28-29 Ağustos da incelendi. Bu kameraların 28-29 tarihinde incelenmesine rağmen katil müvekkilim değil, Sayın Güran ailesidir. İstismardan bahsedildi. Biz şunu gördük. Yaklaşık 39 tanık dinlendi, 25'i Güran ailesinin bireyleridir. Biz kullanılan telefonun Nevzat’ın yengesine ait olmadığını çürüttük. Pedofili iddiasıyla ilgili olarak da hiçbir dayanağı olmayan bir iddia bu. Ben Enes’le ilgili konuşurken, tutanaklara göre söylüyoruz. Delil ve dayanağı olmayan iddiaları kabul etmiyoruz. Narin’in ölümünde olay yeriyle ilgili bir bilgisi yok. Ailesinin güvencede olmadığı için hiçbir zaman tarif edemedi. Gittiğinde Narin ağzından köpük geliyordu. Narin’in kaybolduğu gün, Arif Güran kendi kızının kaybını ailesinden değil, köydekilerden öğrendi. Enes, Narin’e bir şey yaptığında, Salim babayı aramadı. Nevzat’ın rahat konuşabildiği konuşması, dün ve bugündü. Müvekkilim ve ailesiyle ilgili olarak eğer ifade değişikliği bir şeyi gösteriyorsa, Güran ailesinin değiştirdiği ifadeleri de biliyoruz. Müvekkilim ile ilgili ‘Soğukkanlı’ ibaresi var. Onun ailesi burada değil. Bunun 2 sebebi var. Bir güvenlik sebebiyle, ikincisi de ben ve Ali Bey var. Ailesi onun yanında olmak istediler ama biz güvenlik gerekçesiyle uygun görmedik” dedi.

‘ENES’İN İFADELERİ ÇELİŞKİLİDİR’ Ataş, Enes Güran’ın vücudundaki izlerin kargaşa sonucu oluşabildiğini ifade ederek, “Yasemin’in bir ibaresi var. ‘Bizim Güranların çocuklarına kimse karışamaz.’ Ailenin kabulü ve beyanı bu yöndedir. Eğer o köyde bir şey olursa onu da Güranlar yapar, başkası aile bireylerine karışamaz. Birsen Güran ifadesinde 17.40 diyor, bu beyanını da bir telefon görüşmesiyle destekliyor. Ama bu da yalan çıktı. Birsen'in ifadesi bu dosyada çok somut bir beyandır. Enes’in ifadeleri çok çelişkilidir. Bir insanın önemli günleri vardır ve bu önemli günler akıldan çıkmaz. Jandarmadaki ilk ifadesinde eylemlerden bahsetmiş ama hiç uyumaktan bahsetmemiş. Daha sonra ‘Ben uyuyordum’ diye beyanlarda bulunmuş. Kanaatimizce Birsen nasıl yönlendirildiyse, Mehmet Selim Atasoy da yönlendirilmiştir. Bize olay yerini ailenin kendisi gösteriyor. Fadile Bahtiyar, 20.18'de bahsediyor, ‘Ben Salim ve Mehmet Selim Atasoy’u yan yana gördüm’ diyor. Salim, kırmızı araba ve iki çingeneden bahsediyor. Telefonda konuşurken de ‘Öyle değil mi’ derken, Mehmet Selim Atasoy yanındaydı. Yani bize göre Salim, sadece aile bireyleri değil, Selim Atasoy ve R.A.’ya da müdahale etmiş. Arif Güran, jandarmaya ailesinin onları yönlendirdiğini söylüyor. Tüm bu yönlendirmeler Nevzat için mi yapıldı? Bu mümkün değildir. Enes’in vücudundaki izlerse sadece yüzü ve kolu değil aynı zamanda sırtında da 8-9 izden bahsediliyor. Bu bir kargaşa neticesinde olabilecek bir şey. Enes’in yüzündeki morlukları, Narin’den alınan 91 sürüntü örneğine bağlayabiliriz. Kan örnekleri pozitif. Evde kan var, balkonda var. Her ne olduysa o yokuşun yukarısında oldu. Zaten 'Ulusal Kriminal'in raporu da bunu doğruluyor” diye konuştu.

‘KANCA, DAHA SONRA ÇANTAYA GİRDİ’ Narin Güran’ın cenazesinin konulduğu torbanın içerisinde bulunan kancanın sonradan konulduğunu belirten Ataş, “Soruşturma dosyasında çocukların dahi ifadesi alındı. Biz hiçbir çocuğun arabayla oyun oynadığını görmedik, çocuklar okulun önünde oynuyordu. Salim Güran’ın arabasında bulunan DNA örnekleri önemli bir delildir. Müvekkilim birçok şeyi samimi olarak itiraf etti ama kanca yoktu. Katil olay yerine gitti. O kanca daha sonra o çantaya girdi. Katilin cenaze yerine gidip onu yok etmek için oraya gittiğini düşünüyoruz. Aile bireyleri, mısır tarlasına gitmek isteyen insanları kanala yönlendirdi. Birçok tutanakta ‘Arif Güran’ın ahırında cenazeyi bulabilirsiniz’ diye yazılmış. Bu kadar şey tesadüf olamaz. Her ne olduysa Arif Güran’ın evi ve ahırı civarında oldu. DNA örnekleri, Narin’e, anneye ve Enes’e ait olabilir. Uzun saç örneklerinin yanında kısa saç örneği de var. Narin katilini avucunda sakladı ve bize söylemek istedi. Narin’in üzerinde bulunan saç ve kıl örnekleri farklıydı. Hepsi ona ait olamaz. Çünkü uzun ve kısa olanlar var. Hediye Güran gittikten sonra balkonu yıkadığını söylüyor ama belki sadece balkon değil halıları da yıkadı. O cümlenin de farkında olmadan bizi gerçeğe götürecek bir bilgi diye düşünüyorum. Tüm bu anlattıklarım bize şunu söylüyor. Her ne yaşandıysa, o tepeden çıktıktan sonra oldu. Arif Güran burada, ‘Bir anne kızını öldürür mü’ dedi. Evet, üzülerek ne yazık ki kızını öldüren anne de kardeşini öldüren ağabey de var. Bir sanık orada, 3 tanesi burada. Nasıl bir iştirakten bahsedebiliriz? Salim ve Nevzat birlikte hareket etse, Yüksel dışarıda kalıyor. Salim ve Enes birlikte hareket etse, Nevzat dışarıda kalıyor. Hepimiz aile toplantısında ‘Enes’ lafını duymamıza rağmen, çoban A.A. da diğerleri de kabul etmedi. Bu ailenin anladığım kadarıyla ‘Bir sınırı yok’ diyeceğim ama kendi köyleri üzerinde maalesef öyledir. (Mahkeme başkanına) Aile dün sizin verdiğiniz kararı da dinlemedi. ‘Dışarı çık’ dediniz ama çıkmadı” dedi.

‘ÖLÜM GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA EYLEM BİRLİĞİ DİYE BİR ŞEY OLMAZ’ Nevzat Bahtiyar’ın beraatini talep eden Ataş, şöyle konuştu: “Cinayet ahırda işlendiyse, vekilim ahıra girmedi. Evde işlendiyse, müvekkilim 15.20'de evin içine girdi. Her şekilde dışarıda kalmasına rağmen, müvekkilim 'İştirak'ten burada. Ölüm gerçekleştikten sonra eylem birliği diye bir şey olmaz. Müvekkilim 19 gün boyunca cenazenin yerini söylememesi eylem birliğine girmiyor. Müvekkilim Narin’in cenazesini derenin kenarına bıraktı, ‘Belki bulunur’ diye ama 19 gün boyunca bulunmadı. Kameralara hep 18.00'den sonrasına bakıldı. Bunun sebebi Güran ailesidir. Müvekkilim Nevzat’ın olay yerine giden son kişi olduğu dikkate alındığında, 'Cinayete iştirak' suçu oluşmamıştır. Korku ve tehdit sebebiyle bu eylemi gerçekleştirdiği de açıktır. Daraltılmış baz raporuna göre de müvekkilim olay yerine giden en son kişidir. Köydeki korku ve baskılar yüzünden bu kadar yalan beyan verdi. Müvekkilim açısından cinayete iştirak ve müdahale kabul etmiyoruz. Suç delillerini gizleme yönünde kendi ifadesi var. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum.”