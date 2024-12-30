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        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldürdükten sonra ihbarda bulundu

        DİYARBAKIR'da tartıştığı annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:35
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        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldürdükten sonra ihbarda bulundu
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        DİYARBAKIR'da tartıştığı annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren B.Y. (20), daha sonra kendisini ihbar edip, polise teslim oldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen B.Y., annesi Yezda Akgül (50) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Yalçınkaya, tabancayla ateş ederek annesini kalbinden vurdu. Yalçınkaya, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Yezda Akgül’ün öldüğü belirlendi. Akgül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Gözaltına alınan B.Y. emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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