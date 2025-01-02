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        Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 10'u öğrenci 11 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada, 10'u öğrenci, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:00
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        Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 10'u öğrenci 11 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada, 10’u öğrenci, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası yakınlarında meydana geldi. Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.’nin kontrolünü kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi. Kazada, şoförle minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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