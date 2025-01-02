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        Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        9AYLIK ASEL DERİN BEBEK, HAYATINI KAYBETTİKayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan 7 katlı apartmanın terasında yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatı yangınına yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:52 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:52
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        Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        9AYLIK ASEL DERİN BEBEK, HAYATINI KAYBETTİ

        Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan 7 katlı apartmanın terasında yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatı yangınına yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 9 aylık Asel Derin Şenel ile ismi öğrenilemeyen bir kişi dumandan etkilendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asel Derin bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Asel Derin bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Gıyasettin TETİK- Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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