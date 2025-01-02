Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

9AYLIK ASEL DERİN BEBEK, HAYATINI KAYBETTİ

Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan 7 katlı apartmanın terasında yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatı yangınına yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 9 aylık Asel Derin Şenel ile ismi öğrenilemeyen bir kişi dumandan etkilendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asel Derin bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Asel Derin bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.