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        Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor

        VAN'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, "Çektiğim videoları izliyorum, fotoğraflara bakıyorum, gece gündüz aklımdan çıkmıyor, ağlıyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:58 Güncelleme: 04.01.2025 - 18:00
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        Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor
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        VAN'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, "Çektiğim videoları izliyorum, fotoğraflara bakıyorum, gece gündüz aklımdan çıkmıyor, ağlıyorum. İçim yanıyor. Rojin için adalet istiyorum" dedi.

        Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Mehmet Emin Ankay (60) tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulundu. Otopsi sonucuna göre Rojin'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken; babası Nizamettin Kabaiş ise Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı’nda kadın platformunun basın açıklamasında konuştu.

        Nizamettin Kabaiş, Rojin’in intihar etmediğini söyleyerek, “Kadına şiddete ben de karşıyım. Kadına şiddet yapanların en ağır cezası neyse, onlara verilsin. Bütün kadınlar çiçektir, anadır, bacımızdır, ablamızdır. Hepimiz onlara sahip çıkalım. Ben Rojin’i 21 yaşına kadar hepsi kendi el emeğimle, işçilikle, amelelikle büyüttüm. Kendi elimle onu Van’a götürdüm, okumak için. Bir valiz doldurdu, hazırlığını yaptı. Oraya okumaya gitti. Ama ne yazık ki orada Rojin’i kaybettik, onu katlettiler, darbettiler. Ondan sonra da sahip çıkmadılar. Bu sefer kapatmaya çalışıyorlar, diyorlar ki ‘Rojin intihar etti, kendine zarar verdi.’ Kesinlikle benim kızım kendine zarar vermemiş, öyle söylemesinler. Bu şüpheli ölüm de değil. İlk önce diyorlardı ki kendine zarar vermiş ama daha sonra bütün halk olsun, gazeteciler olsun, herkese teşekkür ediyorum, sahip çıktılar. Bu son zamanda, bu sefer de ‘Şüpheli ölüm’ diyorlar. Şüpheli ölüm değil cinayettir, darp izleri vardı, ben kendim gördüm. Van Üniversitesi’nden 24 kilometre uzaklıktan 18 gün boyunca arama yaptılar. 24 kilometre Van üniversitesinden uzağa götürmüşler, göl kenarına bıraktılar. İntihar süsü verdiler ama halk bunu kabul etmeyecek. Rojin Kabaiş için adalet istiyorum” dedi.

        ‘SESİ KULAĞIMDAN GİTMİYOR’

        Rojin’in videolarını izleyerek her gün ağladığını anlatan Nizamettin Kabaiş, sözlerine şöyle devam etti:

        “Benim ciğerim yanıyor. Benim ciğerimi yakan kişiler, inşallah onlar da daha beter olurlar. Ben burada çağırı yapıyorum, ben hiç unutmayacağım ömür boyu. Ama ölümün sebebini de bilmesem, o daha büyük bir acıdır, en azından sebebini bilsek daha da rahat olacağız. Çünkü Rojin’imize ne oldu? Kimler yaptı? Nasıl oldu? Kim onu katletti? Ben bunu bilmek, öğrenmek istiyorum. Bu soru işretleri sonuçlanmayana kadar ben hiç rahat olmuyorum. Gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Çektiğim videoları izliyorum, fotoğraflara bakıyorum, ağlıyorum. Gece eve giderken çocuklarımın yanında onları üzmemek için başka odaya gidiyorum, orada tek başıma sürekli ağlıyorum. İçim yanıyor, onun sesi hala kulağımda yankı yapıyor. Van’da yemek yerken lokantada, o sesi hala kulağımdadır. Yemek yerken ‘Rojin’im sana ne getireyim? Kola mı içeceksin, ayran mı içeceksin?’ demiştim. Bana, ‘Baba, ne içiyorsan, ne getiriyorsan getir’ dedi. O ses hala kulağımda yankı ediyor, ben hiç unutmayacağım. Rojin intihar etmedi ama öbür dünyada Rojin onların yakasını tutacak, cehennemin ateşine atacak. İnşallah, eminim. Bu son zamanlarda bütün halk, bütün gazeteciler, bütün yetkililer de üzerinde duruyor. Bir hafta on gün önce artık boğazıma geldi, üç aydır dedim. Diyarbakır Adliyesi’nin önünde isyan ettim, herkes beni dinledi. Vicdan sahipleri olsa kim olursa olsun bütün kurumlara teşekkür ediyorum, Rojin için dosyaya sahip çıktılar. Ben herkese teşekkür ederim, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Rojin için adalet” diye konuştu.

        ‘KAMUOYUNU BU SÜRECİN YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ’

        Avukat Raperin Akengi ise şüpheli kadın ölümlerinden birinin daha aydınlatılması adına ve adalet arayışını yinelemek için bir arada olduklarını ifade ederek, “Rojin Kabaiş'in ölüm sebebinin suda boğulma olduğu belirtilmiştir. Ancak otopsi raporunda belirtilen bir diğer bulgu da cesedin suda fazla beklemesi sebebiyle oluşan çürümenin birçok önemli bulgunun tespitini yapmaya engel olmasıdır. Rojin Kabaiş'in 18 gün boyunca bulunamaması soruşturma aşamasında arama kurtarma faaliyetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yapılmadığı gerçeğini bizlere açıkça ifade etmektedir. Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü ile ilgili tüm şüphelerin giderilmesi, etkin bir yargılama yapılması ve geç kalınmış adaletin sağlanması için kamuoyunu bu sürecin yakından takipçisi olmaya davet ediyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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