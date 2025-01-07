Silvan'da nöbetçi öğrenci koridorda halay çekti; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'da, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde nöbetçi öğrenci, koridorda yalnız başınayken halay çekti. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Silvan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde nöbetçi erkek öğrenci, koridorda tek başına olduğu sırada, halay çekti. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri tesadüfen fark eden okul yönetimi, öğrencinin profesyonel bir folklor ekibindeymiş gibi ritmik hareketler ve çeşitli figürler sergilemesini, gülümseyerek izlediklerini söyledi. Okul idaresinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler beğeni topladı.

Okul müdürü İbrahim Halil Biçici, görüntüleri tesadüfen izlediklerini belirterek, "Güvenlik kamerasını incelerken öğrencimizin bu spontane ve içten davranışına denk geldik. Ritmi, hareketleri ve doğallığı gerçekten hayranlık uyandırıcıydı. Halay çekerken adeta ders verir gibiydi. Okulumuzun koridorlarında genelde sessiz ve durağan bir atmosfer hakimdir. Ancak bu öğrenci, spontane dansıyla yalnızca kendini değil, tüm okul camiasını eğlendirdi. Böyle yaratıcı ve enerjik bireyler görmek mutluluk verici. Eğer isterse, ona destek vermeye hazırız. Bu tür yetenekler, gençlerimizin öz güvenlerini artırıyor ve kültürel değerlerimizi yaşatmalarına katkı sağlıyor” dedi.