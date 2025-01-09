Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Mahallenin 'Kasap Abla'sı

        DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu olan Hürrem Yakşi (40), 9 yıldır, ailesinin 3 kuşaktır işlettiği mahalle kasabında çalışıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahallenin 'Kasap Abla'sı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu olan Hürrem Yakşi (40), 9 yıldır, ailesinin 3 kuşaktır işlettiği mahalle kasabında çalışıyor. Mahallelinin 'Kasap Abla' diye seslendiği Yakşi, "İşimi çok seviyorum. Bazen araçta sağa sola gidince çocuklar, 'Kasap Abla' geldi diyorlar. Onların tepkileri de çok güzel" dedi.

        Yenişehir ilçesi Huzurevleri semtinde yaşayan Hürrem Yakşi, 2013'te Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Devlet memuru olabilmek için KPSS'den yeterli puan alamayan Yakşi, mahallede ailesinin 3 kuşaktır işlettiği kasapta çalışmaya başladı. Kasapta 9 yıldır çalışan Yakşi, bu sürede et doğramayı, pastırma ve sucuk yapmayı öğrendiğini belirterek, "KPSS ile atanamadım, atanma puanları çok yüksekti. Onun için ben de kardeşime yardıma gelmeyi tercih ettim. Kendi isteğimle geldim. Kadın kasap marketlerde olabilir ama esnaf dükkanında yok, neredeyse hiç görmedim. Ben de kasap dükkanına gelmeyi tercih ettim. Dededen oğula, oğuldan toruna 3 kuşaktır bu mesleğin içerisindeyiz. Zaten babam da yapıyordu, o kardeşimi yetiştirdi, kardeşimle beraber beni de yetiştirdi. Şimdi 9 yıldır buradayım, çeşitli ürünler çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

        'İŞİMİ SEVİYORUM'

        Çevredekilerin kendisini 'Kasap Abla' olarak tanıdığını belirten Yakşi, "Farklı şeyler yapmayı da düşündüm. Köfte çıkartıyorum, Diyarbakır işi pastırmalarımız var. Yeni jenerasyonda, pastırmayı benden başka çıkaran kimse yok neredeyse. Tabii evde hanımlar kendi aralarında yapabiliyorlar ama biz satış olarak pastırma çıkartıyoruz, şırdan ile dolduruyoruz. Köfte, sucuk çıkartıyoruz, ayrıca dükkanda tavuk çeşitlerimiz de var. Bütün mesleklerin zorlukları vardır. Esnaf olarak ev ortamından bayağı uzak kalıyorsunuz. Pek fazla aileye vakit ayıramıyorsunuz. Esnaf olunca bazen akşam 8'e kadar kalma zorunluluğu yaşıyoruz ister istemez. Ama onun dışında işimi seviyorum. Yaptığım iş güzel, özellikle hijyene çok önem veriyorum. Bu benim en büyük prensibim. Temizlik ve titizlik, hijyen çok önemli. Yaptığım iş de keza öyle. Sucukları ben yoğururum, doldururuz, pastırmaları da öyle. Çevre esnafın çoğu tanıyor beni, yıllar oldu buradayım. Bazen araçta sağa sola gidince, çocuklar, 'Kasap Abla geldi' diyorlar. Onların tepkileri de çok güzel" diye konuştu.

        'KADIN ELİNİN OLMASI, TEMİZ VE GÜVENİLİR OLMASINI SAĞLIYOR'

        Yusuf Yakşi (34) de ablasıyla çalışmanın eğlenceli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 9 yıldır ablamla beraber bu işi yapıyoruz. Aile olarak çalışmanın vermiş olduğu rahatlık, huzur ve güven konusu her şeyin başında yer alır. Bunun dışında bir kadın elinin işin içerisinde olması ise daha temiz ve daha güvenilir olmasını sağlıyor. Yani aile içerisinde bu işi yaparsanız her ürününüz, ne yaparsanız yapın muhakkak temiz ve ahlaki oluyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Baysal değerlendirmelerde bulundu:
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Baysal değerlendirmelerde bulundu:
        GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu gazetecilerle bir araya geldi
        GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu gazetecilerle bir araya geldi
        Diyarbakır'da avukatlar "aile arabuluculuk" sistemine hazırlanıyor
        Diyarbakır'da avukatlar "aile arabuluculuk" sistemine hazırlanıyor
        Diyarbakır'da ambulans helikopter lösemi hastası için havalandı
        Diyarbakır'da ambulans helikopter lösemi hastası için havalandı
        Ambulans helikopter, lösemi hastası için havalandı
        Ambulans helikopter, lösemi hastası için havalandı
        Eğil Kaymakamı Hülür "Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü
        Eğil Kaymakamı Hülür "Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü