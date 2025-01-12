Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kadın yaralandı; olay anı kamerada (2)

Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ismi öğrenilmeyen bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

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