DMD hastası Muhammed Emir'e sürpriz yaş günü kutlaması

DİYARBAKIR’da, Hülya (40) ve Polat İlgen’in (37) tek çocuğu DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası Muhammed Emir İlgen (8) için sürpriz yaş günü kutlaması düzenledi.

Hülya ve Polat İlgen’in tek çocuğu DMD hastası Muhammed Emir için bir restoranda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların toplanması için valilik onaylı kampanyası süren Muhammed Emir, dilek tutup resminin basıldığı pastanın üstündeki mumları üfledi.

Eşiyle birlikte asgari ücretle çalıştıklarını belirten Hülya İlgen, “Şu an kendisi 8 yaşında, çocukların yürümek, koşabilmek, desteksiz bunları yapabilmek en doğal hakkı. Ama biz bu haktan yararlanamıyoruz. Çünkü tutar çok yüksek, bunu karşılayabilmemiz mümkün değil. Bu çocukların hakkı, dışarıda koşup oynayabilmek. Parkta arkadaşlarını geriden izlemek değil. Çok zor bir hastalık, bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Destek bekliyoruz, sadece bunu söyleyebilirim” dedi.

‘300 BİN KİŞİ 300 TL BAĞIŞ YAPARSA, KAMPANYA BİTECEK’

Polat İlgen ise yardım kampanyasına destek isteyerek, “Çocuğumuza doğum günü partisi yaptık. Maksat ona moral olsun, hem kendi neşesini bulsun. Biz asgari ücretle çalışan 2 insan olarak, 3 milyon doları toplamamız mümkün değil. Diyarbakır halkını öncelikle sonra da Türkiye’nin desteğini bekliyoruz. Tüm insanların vicdanını, merhametini bekliyorum 300 bin kişi sadece 350 TL bağış yaparsa zaten bu kampanyamız bitecek” diye konuştu.

Organizasyonu yapan restoranın sahibi Nasır Ber de Muhammed Emir’e şifa dileyerek, “Bugün Muhammed Emir’in doğum günüydü. Ona bir sürpriz yaptık bu vesileyle. Onun gibi belki Türkiye’de binlerce hasta var. Diyarbakırlı hemşehrilerimizden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.