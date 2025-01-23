Narin Güran cinayetine ilişkin mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı (2)

NARİNVE ENES GÜRAN’IN ADLİ TIP RAPORLARINA YER VERİLDİ

arin Güran’ın cenazesinin bulunmasının ardından götürüldüğü Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ilk incelemede sol bacak diz kısmında kopma olduğu belirtilerek, “Cesedin bulunduğu yerin yan tarafında kaval kemiğine benzer kemik parçası ve küçük parçacıklar bulunduğu, kesin ölüm sebebinin ve sair hususların yapılacak patolojik, biyolojik ve kimyasal incelemeler neticesinde belirlenebileceğinin belirtildiği, olay yeri incelemesi sırasında entomolojik verilerin toplanması mümkün olmamakla, eldeki böceklerin cesetteki toplam topluluğu temsil edip etmediğinin bilinmemesiyle ve cesedin bulunduğu mikrohabitatta sıcaklık verileri kaydedilememekle beraber, ceset üzerindeki böcek faunasının analizi, böceklerin kolonizasyonu ve erişkin olmayan formların gelişimi birlikte değerlendirildiğinde; incelenen örneklerin yaşının toplandığı zamana (08.09.2024) göre 17 gün ±(artı veya eksi) 24 saat olabileceği, maktulün kaybolduğu zaman (21.08.2024) ile uyumlu olduğu şeklinde belirtildiği görülmüştür. Narin'i arama faaliyetleri sırasında sanık Enes Güran'ın 26/08/2024 tarihinde sağ kol iç kısmında ve sağ gözaltında morluk olduğunun tespit edilmesi üzerine havayolu ile İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulunun 28/08/2024 tarihli raporunda;

“1) Kişinin sağ göz altında ve sağ ön kolda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonunun lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi, ölçüsü, derinliği hep birlikte değerlendirildiğinde bu lezyonların 3-6 gün arası zaman dilimiyle uyumlu olduğu,

2) Kişinin ilk günkü fotoğraflarında ve kurulumuzda yapılan muayenesinde sağ ön kol iç yüz ortada 4.5x1.9 cm’lik hafif elipsoid şekilli ekimoz, bu ekimozun lateralinde 2.5x1.8 cm’lik hafif elipsoid şekilli ekimoz ve bu ekimozlarında içerisinde yer yer hafif kırmızı renk değişimleri tespit edildiği, bu lezyonların insan ısırık iziyle uyumlu olduğu, lezyonların lokalizasyonları, tipik ve net bütün dişleri kavrayan çene hareketleri bütünlüğünü içermediği, sadece uç kısımları ile meydana geldiğinden, bu lezyonların sorulduğu üzere küçük çocuğa (18 yaşından küçük) ait olabileceği gibi erişkine de ait olabileceği, aralarında ayrım yapılamayacağı

3) İncelenen panoramik grafiye göre sadece kalitatif analiz yapılabildiği, kantitatif analiz için ağız modelinin bizzat kendisinin gerekli olduğu, ancak incelenen panoromik grafideki mevcut dişler ile kalitatif olarak gerçekleşmesinin reddedilemeyeceğinin belirtildiği, ayrıca sırtta interskapular bölgede en büyüğü 1*0,1 cm'lik, en küçüğü 0,1 cm çaplı kırmızı renk değişimlerinin mevcut olduğu” şeklinde rapor tanzim edildiği görülmüştür. Sanık Enes Güran ile Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca rapor hazırlanmak için yapılan görüşmelerde; kardeşi olan Narin'in kaybolduğu gün çok üzüntülü olduğunu, sağ göz altında bulunan ekimotik görünümdeki lezyonu kendi marifeti ile yani üzüntüden yüzüne 6 kez yumruk vurarak yaptığını belirttiği yine sağ kol ön yüz orta kısmında ısırık izini de kendi marifetiyle yani kendini ısırarak yaptığını belirttiği görülmüştür. İş bu yaralanmalar hem soruşturma aşamasında hem de mahkememizce yapılan yargılama sırasında özellikle sanık Enes'e sorulmuş, verdiği cevapta kolundaki ısırığı kardeşini bulamadığı ve ailesini hüzünlü olarak gördüğü için sinirli bir şekilde kendisinin kolunu ısırarak yaptığını, yüzündeki morlukların ise kayıp olan maktul Narin'i mısır tarlasında ararken mısırların yaprak ve koçanlarının çarpması sonucu oluştuğunu belirttiği görülmüştür. Sanık Enes'te meydana gelen yaralanmasının mahkememizce yapılan değerlendirmesinde; sanığın aşamalardaki çelişkili beyanlarının bir bütün halinde hayatın olağan akışı ile uygun olmadığı kabul edilmiştir. Yine kovuşturma aşamasında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan Narin'in elinde ve kıyafeti üzerinde çıkan kıl örneklerinin makroskobik ve mikroskobik incelemesine ilişkin raporun mahkememize gönderildiği görülmüştür. Söz konusu raporda; Narin Güran'ın sol avuç içerisinde ve siyah şort üzerinde bulunan yaklaşık 29 cm'lik kahverengi kıl örnekleri ile atlet üzerinden alınan yaklaşık 16 cm ve 11 cm'lik kahverengi kıl örneklerinde, Mitokondriyal DNA (mtDNA)'da yüksek oranda polimorfizm gösteren Kontrol Bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre; Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran'a ait mtDNA dizilerinin birbiri ile aynı olduğunun tespit edildiği, Mitokondriyal DNA (mtDNA)'nın sadece anneden çocuğa aktarıldığı ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı baz dizilimine sahip olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmedikleri ile ilgili bilgi sağladığının belirtildiği görülmüştür” denildi.