Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere" yönelik düzenlenen 12 ayrı operasyonda, 28 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

