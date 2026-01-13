Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:23 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere" yönelik düzenlenen 12 ayrı operasyonda, 28 kilogram esrar ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da, 6 ilçede 319 kilometrelik kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Diyarbakır'da, 6 ilçede 319 kilometrelik kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 56 gözaltı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 56 gözaltı
        Diyarbakır'da 28 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 28 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da farklı suçlardan araması bulunan 140 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da farklı suçlardan araması bulunan 140 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da bir iş yerinde sobada meydana gelen patlamada 4 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da bir iş yerinde sobada meydana gelen patlamada 4 kişi yaraland...