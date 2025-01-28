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        Siirt Belediye Başkanı Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

        SİİRT Belediye Başkanı Sofya Alağaş, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:30
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        Siirt Belediye Başkanı Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
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        SİİRT Belediye Başkanı Sofya Alağaş, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay cezasına çarptırıldı.

        Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın, gazetecilik yaptığı dönemde yaptığı haberler nedeniyle 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Sofya Alağaş katılmazken, avukatları Resul Tamur, Veysel Ok ve Pirozhan Karali Güler salonda hazır bulundu. Duruşmaya DEM Parti milletvekilleri Ceylan Akça Cupolo ve Adalet Kaya, Siirt Belediye meclisi üyeleri, DEM Parti ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Siirt il ve ilçe örgütleri ve Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin de izleyici olarak katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapsine karar verdi. Ayrıca, sanık Alağaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün devamına, adli kontrol hükümlerine uymadığı takdirde tutuklanmasına karar verildi.

        Kararın ardından açıklamalarda bulunan Sofya Alağaş, "Bu dava hızlandırıldı, eklenmesi eksik dosyada olan soruşturmalar vardı. Birleştirilmesi gereken soruşturmalar vardı. Mahkemenin kendi talebi olmasına rağmen bütün bunlardan vazgeçip çok hızlı bir şekilde bu davayı hızlandırdı ve bugün kararını verdi. Bunun anlamını herkes çok iyi biliyor. Bu şekilde şahsımız değil, oy veren herkes cezalandırıldı" dedi.

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