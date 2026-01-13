Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:41
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 140 kişi yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

