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        Diyarbakır'da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde geçen yıl aralık ayında iki grup arasında çıkan, Veysi İmamoğlu'nun (30) hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:05
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        Diyarbakır'da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
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        DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde geçen yıl aralık ayında iki grup arasında çıkan, Veysi İmamoğlu'nun (30) hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi'ne bağlı Pir Hüseyin mezrasında 21 Aralık 2024'te iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi İmamoğlu hayatını kaybetti, R.P., H.P., L.P., M.K.P., ve A.İ. yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın cep telefonu kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; kavga anı ile bir yaralıyı almaya giden sürücünün kullandığı otomobilin traktör ile çarpıştığı anlar yer aldı.

        'ARAZİLER, KÖTÜ NİYETLİ ARAZİ MAFYASININ ELİNE GEÇMİŞTİR'

        Soruşturma sürerken, ölen İmamoğlu'nun ailesinin avukatı Hüseyin Levent, ailenin arazi mafyasının eline düştüğünü ileri sürerek, "3 bin dönümlük arazi, Pir Hüseyin sakinleri tarafından kullanmakta ve yaklaşık 70 yıldır zilyetlerinde bulunmaktadır. Hiçbir şekilde başka bir zilyette bulunmamaktadır. Müvekkiller, eskiden tapuların önem taşımadığı dönemde tapuları adlarına geçirmemişlerdir. Daha sonra bu araziler, kötü niyetli arazi mafyasının eline geçmiştir. Bu dosyada yargılama hukuki anlamda devam etmekte ve müvekkillerimizin araziyi kullanması açısından hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Yalnız idari makamlar yapmak suretiyle sürekli güvenlik tedbirleri alınarak araziye geliniyor ve daha sonra da bu kararlar iptal ediliyor. Vefat edenlerden Veysi İmamoğlu ile 1 ağır yaralı, şekilde orada bulunan mağdurlar içerisindedir" dedi.

        'BU SÜREÇ ÇÖZÜLMEZSE SÜREKLİ İNSANLAR ARASINDA ÖLÜM OLUR'

        Avukat Levent, "Karşı taraf N.D. ve eşrafındaki kişilerdir. Reelde baktığımız zaman büyük bir kısım gibi görülebilir. 60 dönüm, 40 dönüm ama totalde orasını 3 bin dönüm olduğu düşünüldüğünde küçük bir kısmı onlara veriliyor. Aslında onlara verilmiyor, 5 yıllığına devretmemek koşuluyla veriliyor. Bu süreç çözülmezse sürekli insanlar arasında ölüm olur. Şu anda mevcudiyette olayda basit olarak yararlanan kişi sayısı yaklaşık 80 civarındadır, ağır yaralanan 5 kişidir, vefat eden bir kişidir, tutuklu olan 15 kişidir. İdari makamlardan bu konuda tarafsız olmaları ve söz konusu adli makamların da tarafsız bir şekilde müvekkillerimi yaralayan ve öldüren kişilerin cezalandırılması ve adli makamları tarafından en ağır ceza verilmesi talep ederiz" diye konuştu.

        'YARGI SÜRECİ BİTENE KADAR ARAZİYE KİMSE KARIŞMASIN'

        Muhammed Parçacı (35) ise şöyle konuştu:

        "Söz konusu bu arazi, 60-70 senedir babalarımızdan bize ulaşmıştır. 60 ve 70 sene boyunca ekip ve biçmede hiçbir sorun yaşamadık. Son 4-5 yılda bu bazı mirasçılar, arazinin kendi adlarına kayıtlı olduğunu söylediler. Biz de 'Bu arazi daha önce babalarımız tarafından satın alınmış fakat tapu devri işlemi yapılmamış' dedik. Son 4 yılda kendilerini arazi mafyası olarak tanıtan N.D. ve etrafındaki bazı çeteler, sürekli bizi tehdit edip, araziyi işgal etmeye çalışıyorlar. İlk önce biz eski yıllardan beri o tarlayı satın olarak almışız. Tapu devri işlemi yapılmadı, o dönem tapuların kıymeti yoktu. Kendini arazi mafyası olarak tanıtan N.D., gidip tapuyu aldı, büyük bir para karşılığında bu tapuyu bize vermek istedi. Biz de 'Zaten bu araziyi almışız, tekrar ikinci sefer nasıl para ödeyeceğiz ve alacağız' dedik. Bunu kabul etmediğimiz için sürekli başka yollarla, tehditlerle bizi zor duruma sokuyordu. En sonunda bu olay yaşandı. Pir Hüseyin mezrası yaklaşık 20 hane ve 200 nüfusa sahip mezradır. Olay esnasında yaralanan Veysi İmamoğlu, yaralı bir şekildeyken yaklaşık 1 saat yerde kaldı. Veysi İmamoğlu, hastaneye yetişmek üzereyken vefat etti. Şu anda yaralanan 5 şahıstan birisi de yatalaktır, yürüyemez halde olup evde yatıyor. Bizim dava sürecimiz devamında yolsuzluk yapılarak araziye müdahale edilmesin. Yargı süreci bitene kadar kimse araziye karışmasın istiyoruz."

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        Galeri
        Galeri
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