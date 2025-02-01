Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklar, başka cezaevlerine sevk edildi (3)
NEVZATBAHTİYAR DA ADANA'YA SEVK EDİLDİDiyarbakır'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da Adana'daki cezaevine sevk edildiği öğrenildi.
NEVZATBAHTİYAR DA ADANA’YA SEVK EDİLDİ
Diyarbakır’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden ve ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da Adana’daki cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca anne Yüksel Güran’ın da Erzincan’daki cezaevine sevk edildiği belirtildi.
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