Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'da 13 yaşındaki H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da 13 yaşındaki H.A. isimli kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zülfü Şakar (29), tutuklandı.

        Olay, 3 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan H.A.'nın ailesi, polise merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından 6 Şubat'ta kaçırdığı H.A. ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan Zülfü Şakar, gözaltına alındı. H.A. devlet korumasına alınırken, Zülfü Şakar işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Narin Güran cinayeti; babası Arif Güran'ın avukatından istinaf başvurusu
        Narin Güran cinayeti; babası Arif Güran'ın avukatından istinaf başvurusu
        Diyarbakır'da kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile anaokulu öğrencilerinin sosyal becerile...
        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile anaokulu öğrencilerinin sosyal becerile...
        Narin Güran cinayeti; amcası Salim Güran'ın avukatından istinaf başvurusu
        Narin Güran cinayeti; amcası Salim Güran'ın avukatından istinaf başvurusu
        Silvan'da 3 tarihi konak, 9 milyon liralık restorasyonla eski görünümüne ka...
        Silvan'da 3 tarihi konak, 9 milyon liralık restorasyonla eski görünümüne ka...
        Diyarbakır'da TDV Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni yapıldı
        Diyarbakır'da TDV Yarıyıl Kampı Kapanış Töreni yapıldı