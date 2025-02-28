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        Evlat nöbetindeki anne: Terörsüz bir Türkiye istiyoruz, evlatlarımızı versinler

        DİYARBAKIR'da evlat nöbetini sürdüren ailelerden Necibe Çiftçi, "Bu süreç güzel bir süreçtir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:45
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        Evlat nöbetindeki anne: Terörsüz bir Türkiye istiyoruz, evlatlarımızı versinler
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        DİYARBAKIR'da evlat nöbetini sürdüren ailelerden Necibe Çiftçi, "Bu süreç güzel bir süreçtir. Bu süreçte terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Yeter artık bizim evlatlarımızı versinler. Biz de evlatlarımıza sarılalım. Yeter, bu evlat acısı çok zordur. Allah Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Devlet Bahçeli'den razı olsun" dedi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 380 ailenin 2006 gündür çocuklarının dağa gitmesinde sorumlu tuttuğu HDP İl Binası önündeki oturma eylemi sürerken, şimdiye dek 60 aile evlatlarına kavuştu. Oğlu Rojhat için evlat nöbetini sürdüren Necibe Çiftçi, terörsüz Türkiye istediklerini ifade ederek, "Bu süreç güzel bir süreçtir. Bu süreçte terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Yeter artık bizim evlatlarımızı versinler. Biz de evlatlarımıza sarılalım. Yeter bu evlat acısı çok zordur. Allah Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Devlet Bahçeli’den razı olsun" dedi.

        'HERKES SİLAH BIRAKSIN İSTİYORUZ'

        2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın ise "6 yıldır evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak buradayız. Şu anda Türkiye ve dünyada yaşayan bütün insanlar bizi anlamış durumdadır. İlk günden beri zaten bunu istiyorduk, bunun için mücadele ediyorduk. Diyorduk ki terörsüz bir Türkiye. Kan ve gözyaşı dökülmesin diye mücadele ediyorduk. İnşallah dediğimiz şekilde sona erer. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, gerçekten büyük bir mücadele verdiler. Ellerini taşın altına koydular. Kardeş kardeşi öldürmesin, terörsüz bir Türkiye olsun diye gerçekten büyük bir emek harcadılar. Eğer Kandil de dürüstse zaten Öcalan onlara çağrıda bulundu, 'Silah bırakın, kendinizi lağvedin' dedi. Bırakın artık çünkü silahla kanla bir yere varamayacaklar. Onlar da anladılar. Biz de diyoruz ki eğer dürüstseniz önce bizim, Diyarbakır anne ve babalarının evlatlarını bir gönderin. Bir çocuklarımıza sarılalım. Ondan sonra inşallah hepiniz teker teker gelir, Türkiye'ye teslim olursunuz. Bu kardeşlik barışı olur. İnsanlar annesine ve babasına kavuşur. Terörsüz Türkiye, Güneydoğu'ya büyük bir ekonomi ve kalkınma kazandırır. Esnaflar iş yapabilir, para kazanabilir. Türkiye büyük bir güç olur. Artık gerçekten terörsüz bir Türkiye olsun. Herkes silah bıraksın ve herkes anne babasına kavuşsun istiyoruz" diye konuştu.

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