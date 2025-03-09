Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu (2) DİYARBAKIR'DADEFNEDİLDİDiyarbakır'da 1 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan ve Batman'da tabancayla vurulmuş halde boş bir arazide ölü olarak bulunan Mehmet Yüksel'in (24) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a getirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.03.2025 - 01:03 Güncelleme: 09.03.2025 - 01:05 facebook

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