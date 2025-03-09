Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu (2)
DİYARBAKIR'DADEFNEDİLDİDiyarbakır'da 1 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan ve Batman'da tabancayla vurulmuş halde boş bir arazide ölü olarak bulunan Mehmet Yüksel'in (24) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a getirildi.
DİYARBAKIR’DADEFNEDİLDİ
Diyarbakır’da 1 Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan ve Batman’da tabancayla vurulmuş halde boş bir arazide ölü olarak bulunan Mehmet Yüksel’in (24) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır’a getirildi. Yüksel’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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