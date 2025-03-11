Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        3 kişinin öldüğü komşu kavgasında 6 tutuklama

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde komşu aileler arasında çıkan, 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 kişinin öldüğü komşu kavgasında 6 tutuklama
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde komşu aileler arasında çıkan, 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 8 Mart'ta öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir ev nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında çıkan tartışma büyüyüp, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman hayatını kaybetti, Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Bazı araçlar da ateşe verildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çermik Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, kavgaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 5 kişi d...
        Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 5 kişi d...
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklan...
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklan...
        Çermik'te sarılık hastası çocuklar fototerapi ile sağlığına kavuşuyor
        Çermik'te sarılık hastası çocuklar fototerapi ile sağlığına kavuşuyor
        Merve Nur'u öldüren şüpheli tutuklandı
        Merve Nur'u öldüren şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da mezar kazısında bulunan mozaik ile ilgili inceleme yapıldı
        Diyarbakır'da mezar kazısında bulunan mozaik ile ilgili inceleme yapıldı
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının za...
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının za...