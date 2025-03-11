3 kişinin öldüğü komşu kavgasında 6 tutuklama

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde komşu aileler arasında çıkan, 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Mart'ta öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir ev nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında çıkan tartışma büyüyüp, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman hayatını kaybetti, Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Bazı araçlar da ateşe verildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çermik Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kavgaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.