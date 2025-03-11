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        Diyarbakır'da ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 1'i ağır, 5 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:15
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        Diyarbakır'da ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 1'i ağır, 5 yaralı
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        DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı, Ş.G., ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirildi.

        Olay, öğle saatlerinde, Kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahallede tartışma çıktı. Tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durum ağır olan Ş.G. ambulans helikopter ile Bağlar ilçesindeki heliport alanına oradan da ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahalleye giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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