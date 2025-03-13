Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Takip ettiği kadınları gizlice çeken şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'datakip ettiği kadınları gizlice çekip, sosyal medyada paylaşan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takip ettiği kadınları gizlice çeken şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'datakip ettiği kadınları gizlice çekip, sosyal medyada paylaşan Ş.K. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sokakta takip ettiği kadınların fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, görüntüleri paylaşan şüphelinin Ş.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alınırken, Ş.K.'nin telefonunda yapılan incelemede çektiği fotoğraf ve görüntüler bulundu. Sorgusunda suçunu itiraf eden Ş.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!

        Benzer Haberler

        A Milli Hentbol Takımı, İsviçre'ye 38-34 mağlup oldu
        A Milli Hentbol Takımı, İsviçre'ye 38-34 mağlup oldu
        Hentbol: EHF Erkekler 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        Hentbol: EHF Erkekler 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manev...
        Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manev...
        Diyarbakır'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anlamak" konulu k...
        Diyarbakır'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anlamak" konulu k...
        5 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgasında, 5 gözaltı
        5 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgasında, 5 gözaltı
        Diyarbakır'da kaybolan, Batman'da cesedi bulunan Mehmet'in ölümüne ilişkin...
        Diyarbakır'da kaybolan, Batman'da cesedi bulunan Mehmet'in ölümüne ilişkin...